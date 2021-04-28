Adis Jahovic: "Gollerim ve mücadelem devam edecek"

Göztepe'nin santrfor oyuncusu Adis Jahovic, Trabzonspor maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Adis Jahovic: 'Gollerim ve mücadelem devam edecek'
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28 Nisan 2021 18:14
Süper Lig'in 38. haftasında konuk ettiği Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Göztepe'de Adis Jahovic, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Anlık konsantrasyon kaybının gol yemelerine neden olduğunu dile getiren golcü oyuncu, "Bugün çok iyi oynadık, herkes maksimum performansını verdi ve 88 dakika önde götürdüğümüz maçta puan kaybettik. Bir anda hata yaptık ve bu bize pahalıya patladı. İyi mücadele etmeye devam edeceğiz. Gol attığım için mutluyum ancak kazanmak zorundayız. Gollerime devam edeceğim ama her şeyden önemlisi mücadele etmeye devam edeceğim." dedi.



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