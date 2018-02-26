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Adebayor'un attığı golde ofsayt itirazları

Başakşehir'in Gençlerbirliği'ne Emmanuel Adebayor ile attığı golde ofsayt itirazları yapıldı.

Kaynak: Sporx.com
Adebayor'un attığı golde ofsayt itirazları
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26 Şubat 2018 20:43
Spor Toto Süper Lig'de 23. haftanın kapanış maçında Başakşehir, Gençlerbirliği karşısında Emmanuel Adebayor'un golüyle 1-0 öne geçti, ofsayt itirazları yapıldı.

Mücadelenin 28. dakikasında kazanılan serbest vuruşta Emre Belözoğlu ortasını yaptı ve Adebayor kafayla topu ağlar gönderdi.

Pozisyonun ardından Gençlerbirliği oyuncuları ve teknik direktör Ümit Özat, pozisyonun ofsayt olduğu yönünde hakemlere itirazlarda bulundu.

Maçın hakemi Ümit Öztürk, yardımcısının da orta noktaya koşmasının ardından itirazlara aldırış etmedi ve gol kararı verdi.

PIERO'YA GÖRE OFSAYT YOK

beIN Sports'u Piero'suna göre, top ayaktan çıktığı anda Emmanuel Adebayor 28 cm ile ofsayt değil.



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