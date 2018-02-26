PIERO'YA GÖRE OFSAYT YOK

Spor Toto Süper Lig'de 23. haftanın kapanış maçındakarşısında'un golüyle 1-0 öne geçti, ofsayt itirazları yapıldı.Mücadelenin 28. dakikasında kazanılan serbest vuruşta Emre Belözoğlu ortasını yaptı ve Adebayor kafayla topu ağlar gönderdi.Pozisyonun ardından Gençlerbirliği oyuncuları ve teknik direktör Ümit Özat, pozisyonun ofsayt olduğu yönünde hakemlere itirazlarda bulundu.Maçın hakemi Ümit Öztürk, yardımcısının da orta noktaya koşmasının ardından itirazlara aldırış etmedi ve gol kararı verdi.beIN Sports'u Piero'suna göre, top ayaktan çıktığı anda Emmanuel Adebayor 28 cm ile ofsayt değil.