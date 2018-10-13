Adanaspor'dan lig hedefi açıklaması

"İlk hedefimiz ligde ilk 10'a girmek"

"Biz önlem almayız, Gençlerbirliği bize önlem alsın"

Spor Toto 1. Lig'in ilk 6 haftasında galibiyeti bulunmayan Adanaspor'da göreve geldikten sonra 2 maçta 2 galibiyet yaşayan teknik direktör Coşkun Demirbakan, "İlk hedefimiz ligde ilk 10'a girmek. İlk 10'a girdikten sonra yine bir hedef belirleyeceğiz." dedi.Ligin ilk 6 haftasında galibiyet elde edemeyen, son iki haftada kazanan turuncu-beyazlılarda Cihat Arslan'ın yerine getirilen Coşkun Demirbakan, 9. haftada Gençlerbirliği ile yapacakları maç, sezon hedefleri ve beklentilerine ilişkin açıklamada bulundu.Demirbakan, aldıkları iki galibiyette "futbol şansı" ve rakiplerinin kötü gününde olmasının etkileri bulunduğunu anlatarak şöyle konuştu:"Bunun yanında bizim takım da biraz üzerine koydu. Daha 'tam hazırız' diyebileceğimiz pozisyonda değiliz. Çalışacağımız çok şey var. Biraz da eksikliklerimiz var, onların üstünde duracağız. Her maç gördüğümüz eksiklikleri nötr hale getirmek için çalışıyoruz. Benim sistemimde 'ille şöyle oynayacaksın' diye bir şey yok. 'Neyi yapabiliriz' diye düşünüyoruz. Yanlışlardan arındırarak, doğruları fazlalaştırarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Sağ olsun bütün futbolcular da erken adapte oluyorlar. 2 ayda gelebilecekleri yere 2 haftada geldiler gibi. Bu yeterli değil tabii, inşallah daha iyi olacak."Gerçekçi hedefler doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Demirbakan, ligde 9 puanla 12. sırada bulunduklarını anımsatarak şöyle devam etti:"Ben daha burada ilk hedefime gelmedim. İlk hedefimiz ligde ilk 10'a girmek. İlk 10'a girdikten sonra yine bir hedef belirleyeceğiz. Yapabileceğimiz bir hedef belirleyeceğiz, hayal dünyasında değil. Futbol taktiğinde psikoloji hepsinden ağır basar. Stratejinle tespit ettiğin planlı ve rasyonel oynama sanatıdır bu. Gerçek olacak, yoksa akşam rüyaya yatarsın, 3 frikik golü atarsın, biri kafa vurur gol olur. Futbolda hayal yoktur, ona göre ayağımızı yere sağlam basacağız. Çocuklar çaba gösteriyor, bunu daha da arttıracaklarını düşünüyorum."Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirmek istediklerini belirten Demirbakan, "Milli maç arasında futbolculara mental olarak faydası olsun diye 3 gün izin verdik. Perşembe günü de çalışmalara başladık. Her şeyin başı psikoloji, onlar da ilk 6 maçta şanssız bir dönem geçirdi. Şu anda hepsinin öz güvenlerini kazandığını düşünüyorum." diye konuştu.Demirbakan, 20 Ekim Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacakları Gençlerbirliği'nin 8 maçta 8 galibiyeti bulunduğunun anımsatılması ve "Önlem alacak mısınız?" sorusu üzerine, "Biz önlem almayız, Gençlerbirliği bize önlem alsın. Onlar bizi düşünsün, ben Gençlerbirliği'nin neyini düşüneyim." ifadelerini kullandı.Takım olma yolunda gelişme kaydettiklerini vurgulayan Demirbakan, bazı eksikleri konusunda, "Mesela rakibi eksik yakalamışız, öne oynamamız lazım, geriye oynuyoruz. Veya önde onlar fazla, başka türlü oynamamız gerekiyor ama öne oynuyorlar. Bunlar da yavaş yavaş düzeltilebilecek şeyler." şeklinde konuştu.Coşkun Demirbakan, takım savunmasında da zaman zaman problem yaşandığının altını çizerek, "Doğru zamanda, doğru yerde, doğru taktiği düşünememekten hatalar oldu. Onu da zamanla geliştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.