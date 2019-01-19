Adanaspor'dan çift takviye

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, orta saha oyuncusu Anıl Taşdemir ve defansta görev yapan İhsan Uğur Göktaş'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ekibi, son olarak Fatih Karagümrük forması giyen 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Anıl Taşdemir'le 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Turuncu-beyazlılar, Payasspor'da oynayan 24 yaşındaki defans oyuncusu İhsan Uğur Göktaş'la da 2,5 yıllığına anlaştı.
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ekibi, son olarak Fatih Karagümrük forması giyen 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Anıl Taşdemir'le 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Turuncu-beyazlılar, Payasspor'da oynayan 24 yaşındaki defans oyuncusu İhsan Uğur Göktaş'la da 2,5 yıllığına anlaştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın