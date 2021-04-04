TFF 1. Lig'de 28. hafta maçında Boluspor ile Adanaspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmada kazanan 2-1'lik skorla konuk ekip Adanaspor oldu.
Adanaspor'un gollerini 15. dakikada Serdar Özkan, 60. dakikada Ahmethan Köse kaydetti. Adanaspor'da ilk golü atan Serdar Özkan, ikinci golde asisti yapan isim oldu.
Boluspor'un tek golü 32. dakikada Kabongo Kassongo'dan geldi.
Ligde 8 hafta sonra kazanan Adanaspor puanını 31'e yükseltti. Boluspor 32 puanda kaldı.
TFF 1. Lig'de gelecek hafta Boluspor, Altay'a konuk olacak. Adanaspor, Ankaraspor'u ağırlayacak.
Adanaspor'un gollerini 15. dakikada Serdar Özkan, 60. dakikada Ahmethan Köse kaydetti. Adanaspor'da ilk golü atan Serdar Özkan, ikinci golde asisti yapan isim oldu.
Boluspor'un tek golü 32. dakikada Kabongo Kassongo'dan geldi.
Ligde 8 hafta sonra kazanan Adanaspor puanını 31'e yükseltti. Boluspor 32 puanda kaldı.
TFF 1. Lig'de gelecek hafta Boluspor, Altay'a konuk olacak. Adanaspor, Ankaraspor'u ağırlayacak.