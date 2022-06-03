Adana Demirspor, Vedat Karakuş ile sözleşme yeniledi

Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor, 24 yaşındaki file bekçisi Vedat Karakuş ile sözleşme yeniledi.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Kalecimiz Vedat Karakuş ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır." denildi.



Adana Demirspor'a 2019-2020 sezonunda transfer olan Vedat bu sezon Süper Lig'de bir maça çıkarken, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 karşılaşmada görev aldı.





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