Adana Demirspor, Vedat Karakuş ile sözleşme yeniledi

Adana Demirspor'da kaleci Vedat Karakuş ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Adana Demirspor, Vedat Karakuş ile sözleşme yeniledi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Haziran 2022 17:18
Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor, 24 yaşındaki file bekçisi Vedat Karakuş ile sözleşme yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kalecimiz Vedat Karakuş ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır." denildi.

Adana Demirspor'a 2019-2020 sezonunda transfer olan Vedat bu sezon Süper Lig'de bir maça çıkarken, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 karşılaşmada görev aldı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ