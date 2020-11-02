Adana Demirspor, Songül Paksoy'un ismini yaşatacak

Adana'da trafik kazasında hayatını kaybeden antrenör Songül Paksoy'un ismi, Adana Demirspor'un futbol akademisi tesislerine verildi.

Haber; AA
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Adana Demirspor, Songül Paksoy'un ismini yaşatacak
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02 Kasım 2020 16:53
Adana'da trafik kazasında hayatını kaybeden antrenör Songül Paksoy'un ismi, Adana Demirspor'un futbol akademisi tesislerine verildi.

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, Adana Demirspor Futbol Akademisi 11 Yaş Altı Takımı'nın antrenörü Songül Paksoy'un geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsünün yaşandığı belirtildi. 

Bu süreçte desteğini esirgemeyip başsağlığı mesajı ileten herkese teşekkür edilen açıklamada, şunlara yer verildi: 

"Acı kaybımızın ardından Songül Paksoy hocamızın adını yaşatmak için başkan Murat Sancak'ın talimatı ve yönetim kurulu kararı ile futbol akademisi tesislerimize 'Adana Demirspor Futbol Akademisi Songül Paksoy Tesisleri' adının verilmesi kararlaştırıldı. Songül hocamıza Allah'tan rahmet sevenlerine, ailesine ve tüm Adana Demirspor camiasına başsağlığı dileriz."





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