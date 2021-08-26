Adana Demirspor, ilk galibiyetini Konya'ya karşı almak istiyor

Süper Lig'in 3. haftasında Adana Demirspor, Konyaspor'u konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; adanademirspor.org.tr
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Adana Demirspor, ilk galibiyetini Konya'ya karşı almak istiyor
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26 Ağustos 2021 15:12
Adana Demirspor, Süper Lig'in 3. haftasında 27 Ağustos Cuma günü sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek.

Yeni Adana Stadı'nda, saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı, hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Ligde 1 puanı bulunan Akdeniz ekibi, sezona iki galibiyetle başlayan Konya ekibi karşısında ilk galibiyetini arayacak.

Mavi-lacivertlilerde, sakatlıkları bulunan Rassoul ve Akintola, Konyaspor maçında forma giyemeyecek.


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