Adana Demirspor'da Balotelli transferi iptal!

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak forvet transferiyle ilgili olarak açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Adana Demirspor'da Balotelli transferi iptal!
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23 Haziran 2021 16:28
Süper Lig'in yeni takımlarından Adana Demirspor, forvet transferi için çalışmalarını sürdürürken; başkan Murat Sancak'tan açıklama geldi.

Mario Balotelli transferinin gerçekleşmeyeceğini açıklayan Murat Sancak "Balotelli ile ilgili arzumuz, isteğimiz menajerinin talepleri nedeniyle gerçekleşmedi. Başka alternatiflere bakıyoruz. Bu konuyu kapatalım." dedi.

Bir taraftarın 'Başkanım, Bafetimbi Gomis ve Carlos Bacca ile görüşülecek mi?' sorusuna Murat Sancak "İkisi de olmayacak." yanıtını verdi.


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