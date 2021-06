Abdulsamed Damlu'dan Beşiktaş sözleri!

Sarı kırmızılı formayla bu sezon 13 maçta Yeni Malatyaspor'un kalesini koruyan Abdulsamed Damlu, Süper Lig'deki ilk kez forma giydiği Antalyaspor maçında hissettiklerini de paylaştı.



Genç file bekçisi, "O dönem Hamza hoca takımın başındaydı. Bana onbirde şans vereceğini söylediğinde sanki yıllardır Süper Lig'de oynuyormuşum gibi güvendi, 'Çık ve takımın için oyna. İlk Süper Lig maçın hayırlı olsun. Bildiklerini herkese göster' dedi. Kaleci antrenörü Metin hocada bana güvendiğini ifade etmişti. 'Ne olursa olsun iyisi senin kötüsü benim sorumluluk bana ait. Elinden geleni yap başaracağına inanıyorum' dedi" ifadelerini kullandı.



"FUTBOL GÜVENMİŞ"



Sarı kırmızılı ekipteki diğer kalecilerle rekabeti hiçbir zaman bırakmadığını kaydeden Damlu, sakatlık yaşadığı Gaziantep FK maçından sonra sabırla beklediğini söyledi. Abdulsamed Damlu, "Gaziantep maçında talihsiz şekilde sakatlık yaşadım. Yıllardır zaten sıramı bekliyordum. Tedavim bittikten sonra elbet bana yine şans geleceğini biliyordum. Sadece şunu söyleyebilirim; futbol özgüvenmiş. Forma şansı buldukça özgüveniniz yerine geliyor rahatlıyorsunuz. Daha önce oynadığım resmi karşılaşmalarda rakipler baskı kurduğunca ister istemez endişeleniyordum. Ama artık böyle bir şey söz konusu değil. Artık oyunu nasıl kurar, takım arkadaşlarımı nasıl yönlendiririm bunu düşünüyorum. Bu konuda bana teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ve ekibinin büyük desteği oldu. Beni hiç bir maçta alt yapıdan çıkmış bir futbolcu olarak görmediler. Daha çok tecrübeli bir oyuncu gibi davrandılar" diye konuştu.



Yıllardır Yeni Malatyaspor Kulübünün bir parçası olduğunu anımsatan Damlu, "Bu camianın alt yapısından yetiştim. Birçok hocayla çalıştım ve üzerimde emeği olan hocalarımın ve taraftarımızın beklentisinin farkındayım. Bu beklentileri oynadığım maçlarda karşılamak zorundaydım. Bana inananların dualarını alarak Allah'ım beni onlara mahcup etmedi. İnşallah yeni sezonda da üzerine koyarak devam edeceğim" şeklinde konuştu.



"ANTRENMANLARDA BİRBİRİMİZE RAKİBİZ"



Ümit Milli Takım Kampına davet edildiği dönemi değerlendiren Damlu, "Kulübüm ve benim adıma gurur vericiydi. Kampa davet edilmek bir yana, keşke oynayabilseydim. Ay yıldızlı formayı giymeyi çok istiyorum. İnşallah önümüzdeki sezonlarda A milli takım forması giymek nasip olur. Bunun için daha fazla çalışacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Hedefim Yeni Malatyaspor'un başarısı için ter dökmek. Kaleyi devir alarak devamlı oynamak istiyorum. Ertaç abiyle her zaman rekabet halindeyim. Her ne kadar saha dışında abi kardeşsek antrenmanlarda birbirimize rakibiz. Ertaç abiyle ben yıllardır aynı kulüpte çalışıyorum. Her antrenman bizim için yarış. Her antrenmanda kendimizi gösterme çabasındayız. Çünkü sonuçta forma orada asılı. Kariyerimde maddi manevi her şeyi Yeni Malatyaspor'a borçluyum" ifadelerini kullandı.



Teknik direktör İrfan Buz ile arasındaki iletişimin kuvvetli olduğunu dile getiren Damlu, "Takımın başına geçtikten sonraki ilk antrenmanda beni gördü. Zaten daha önceden birlikte çalıştık. Beni görünce 'Hay maşallah nasıl büyümüş' diye ifadesi oldu. Ertaç abi sanırım Gaziantep maçında sakatlanmıştı. Başakşehir maçında hiç düşünmeden bana formayı verdi. Onunda güvenini ve desteğini görmek beni mutlu etti" diye konuştu.



BEŞİKTAŞ AÇIKLAMASI



Adının Beşiktaş ile anıldığı haberlere de açıklık getiren Abdulsamed Damlu, "Çıkan haberleri gördüm. Bu konuda konuşmam doğru olmaz. Kulübümle uzun vadeli sözleşmem bulunuyor. Kulübümün menfaatleri her şey den önce geliyor. Her futbolcunun hayali vardır. Benimde hayalim ve hedeflerim var. Hayallerimi gerçekleştirmek için geçtiğimiz sezon benim için bir fırsattı. Umarım hayırlısı olur" yorumunda bulundu.