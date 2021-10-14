Abdullah Avcı'nın Hamsik planı; 'Risk almayalım'

Trabzonspor'un Fenerbahçe ile oynayacağı maç öncesi teknik direktör Abdullah Avcı'nın gözü kulağı Marek Hamsik'ten gelecek habere çevrilmiş durumda. Slovakya Milli Takımı'nda arka adalesinden sakatlanan ve bugün Trabzon'da MR'ı çekilecek olan oyuncunun kesin durumunun burada belli olacağı bildirildi. Ancak Hamsik ile yapılan ön görüşmede alınan haberler iç açıcı olmadı.



34 yaşındaki oyuncunun ağrılarının olduğunu söylediği ve bunun üzerine de teknik direktör Abdullah Avcı'nın, "Daha uzun soluklu bir sakatlık sürecini doğuracaksa riske gerek yok" dediği belirtildi.



Bu son gelişme üzerine Avcı'nın, Fenerbahçe maçı için tüm planlarını Marek Hamsik'in oynamaması üzerine yaptığı ifade edildi.





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