Abdullah Avcı: 'Lig artık bizden çok uzak'

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.



Mücadeleyi değerlendiren Abdullah Avcı, "Bugün bizim için anahtar kelime şuydu; Galatasaray 2-1-7'yi bile alabiliyor, hücumda çok adamla geliyor, enerjileri, camianın birleşmeleri, içeride coşkuyla başlayacaklardı. Ben içeride doğru baskı kurmaktan ve topa doğru sahip olmaktan bahsetmiştim. Böyle bir deplasmanda en iyi senaryoyla başıyorsun. İkinci ve üçüncü fırsatlar geliyor. Oyun ortada gidiyor, bir tane geliyor ve gol oluyor. Orada Galatasaray'ın iştahı, arzusu çoğalıyor. İlk yarıda oyun dengeli. Maçı öncesinde koparabilirdik. Oyuncu performanslarıyla topa daha fazla sahip olmak gerekirken topu çabuk kaybettik ve oyun geçişe döndü. Enine giden oyuncuya o müdahaleyi yapmanın gereği yok. 2-1'den sonra performanslar sağlıklı değildi. 2-1'den sonra Galatasaray 3'ü de bulabilirdi. Biz kaybediyoruz, Galatasaray sonuçlandırıyor. Daha fazla pozisyon olabilirdi. Oyuna tutunmaya çalıştık. Duran toptan 4 pozisyona girdik. Mağlup olunacak bir maç değildi. Galatasaray'ı tebrik ediyoruz. Hemen hemen bizim geçen seneki puan ortalamasına sahipler. Şampiyonluk yarışındaki tüm rakiplerini, biz dahil yendiler. Okan Hoca'yı tebrik ediyoruz. Bizim için süreç şu. Taraftar bize desteğe devam etsin. Evimizde 3 önemli maç oynayağız, 1 tanesi Avrupa maçı. Ligin çok uzağında kaldık. Trabzonspor, bu süreçten çıkacaktır. Önümüzde 2 hedef var. Avrupa ve kupa. En iyi şekilde devam etmek istiyoruz." dedi.



"27 AYDIR İLK KEZ BÜYÜKLERDEN BİRİNE KAYBETTİK"



"Son 2 senedir ilk defa, şampiyonluk yaşamış takımlardan birine maç kaybettik." diyen Avcı, "2.5 senedir, 27 aydır Trabzonspor rekorlar kıran bir takım. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'tan birine ilk defa kaybettik." ifadelerini kullandı.



"DJANINY 11'DEYDİ, KADRODAN ÇIKARDIM"



Djaniny'nin kadroda olmamasıyla ilgili gelen soruya deneyimli teknik adam, "Djaniny, 11'in oyuncusu. Her zaman olan bir şey değil. Oyuncunun istekleri, arzusu, hissettirdikleri... Bugün 11 başlayacaktı normalde. Çok yetenekli bir oyuncu. Benimki teknik karar. Yönetim bir karar verdi. Kurum önemlidir. Djaniny, bundan sonra bizimle olmayacak." cevabını verdi.



"GİREN OYUNCULAR DOĞRU OYNAMADI"



Lahtimi'nin devre arasında oyundan çıkmasıyla ilgili gelen soruya ise Avcı, "Lahtimi çok kötü değil, çok iyi değil. Bizimkisi tamamen taktiksel bir değişiklikti. Giren oyuncular da doğru performans sergilemedi. Bu da bizi oyunun dışında tuttu. Yine mağlup olmayabilirdik ama mağlup olduk." cevabını vererek sözlerini noktaladı.





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