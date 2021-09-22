Abdullah Avcı: 'Doğru işleri geliştirmeliyiz'

Süper Lig'in ilk 5 haftasında 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak 13 puanla zirve ortağı olan Trabzonspor, yarın kritik Konya deplasmanına çıkacak. Bordo mavililer, sahadan puan ya da puanlarla ayrılması hâlinde 1981-82 yılları arasında elde ettiği 20 maçlık deplasmanda yenilmezlik serisini geçerek yeni bir rekora imza atmış olacak. 1981-82 sezonunda deplasmanda 14 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Trabzonspor, 1982-83 sezonunda ise seriye devam etmişti.



Avcı'dan uyarılar

Kritik karşılaşma öncesi oyuncularını ikaz eden Abdullah Avcı takım verilerinin yanında alınan puanlardan dolayı tebrik ederken daha iyisini yapmak zorunda olduklarını belirtti. Lige iyi bir başlangıç yapan Konyaspor'un güçlü bir takım olduğunu anlatan tecrübeli teknik adam, kendi oyun anlayışlarını sahaya koymaları gerektiğini söyledi. Avcı "Hücumda ve takım savunmasındaki doğru işleri daha çok geliştirmemiz gerekiyor. Asla disiplinden kopmadan oynayın" dedi.



Dorukhan şanssızlığı

Trabzonspor'da Dorukhan şanssızlığı sürüyor. Ligde 126 gün sonra Kasımpaşa maçında forma giyen futbolcu, son 6 dakika kala girdiği oyunda yine sakatlık yaşadı. Bordo mavili takımda ayrıca Abdulkadir Parmak ve Trondsen de forma giyemeyecek.



