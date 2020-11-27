Sezon başında Stoke City'den kiralanan Benik Afobe, Trabzonspor'daki ikinci maçında 2 gol atarak taraftarın sevgisini kazanmıştı.
27 yaşındaki Kongolu forvet, Fenerbahçe karşısında da 1 kez ağları sarssa da sonrasında gole hasret kalmıştı. Abdullah Avcı'yla yeni bir sayfa açmak isteyen tecrübeli oyuncu, Erzurum sınavında pozisyonlara girdi ancak yararlanamadı.
Avcı, bordo-mavililerin tepkisini çeken Afobe'ye sahip çıktı. Başarılı çalıştırıcı, idmanlarda talebesiyle yakından ilgileniyor.
27 yaşındaki Kongolu forvet, Fenerbahçe karşısında da 1 kez ağları sarssa da sonrasında gole hasret kalmıştı. Abdullah Avcı'yla yeni bir sayfa açmak isteyen tecrübeli oyuncu, Erzurum sınavında pozisyonlara girdi ancak yararlanamadı.
Avcı, bordo-mavililerin tepkisini çeken Afobe'ye sahip çıktı. Başarılı çalıştırıcı, idmanlarda talebesiyle yakından ilgileniyor.