Abdullah Avcı, Afobe'ye sahip çıktı

Trabzonspor'un yeni hocası Abdullah Avcı, idmanlarda Benik Afobe'yle yakından ilgileniyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı, Afobe'ye sahip çıktı
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27 Kasım 2020 11:01
Sezon başında Stoke City'den kiralanan Benik Afobe, Trabzonspor'daki ikinci maçında 2 gol atarak taraftarın sevgisini kazanmıştı.

27 yaşındaki Kongolu forvet, Fenerbahçe karşısında da 1 kez ağları sarssa da sonrasında gole hasret kalmıştı. Abdullah Avcı'yla yeni bir sayfa açmak isteyen tecrübeli oyuncu, Erzurum sınavında pozisyonlara girdi ancak yararlanamadı.

Avcı, bordo-mavililerin tepkisini çeken Afobe'ye sahip çıktı. Başarılı çalıştırıcı, idmanlarda talebesiyle yakından ilgileniyor.




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