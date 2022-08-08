Abdülkerim Bardakcı: 'Formanın hakkını vereceğim'

Galatasaray formasıyla ilk resmi maçına Antalyaspor karşısında çıkan Abdülkerim Bardakcı, maçın ardından GS TV'ye açıklamalarda bulundu.



İlk kez Galatasaray formasıyla lig maçına çıkmanın gurur verici olduğunu ifade eden Abdülkerim Bardakcı, mücadeleyi şu sözlerle değerlendirdi:



"Bu formanın altında mücadele edebilme şansı bulduğum için çok onurlu ve gururluyum. Terimin son damlasına kadar her zaman formanın hakkını vermeye çalışacağım. Elimden geldiğince savaşmaya çalışacağım. Mutluluğumu kelimelerle anlatamıyorum."



Lige şampiyonluk parolasıyla başladıklarını söyleyen başarılı stoper, "Çok iyi bir kamp günü geçirdik. Kampın ilk gününde şampiyonluk parolasıyla başladık ve ona göre çalıştık. Ligin ilk maçları her zaman zor olur. İnanılmaz bir sıcak vardı. Çok şükür son dakikalarda golü bulduk. Tüm takım arkadaşlarımın ayaklarına sağlık. Çok iyi mücadele ettik. Herkes sahaya varını yoğunu koydu. İnşallah galibiyetlere devam edip hedefimize ulaşacağız." ifadelerini kullandı.



Yıldız oyuncu son olarak, "Zemin ilk çıktığımızda biraz kuruydu. Sonradan ıslattılar ve daha iyi oldu. İnanılmaz bir sıcak vardı. Bizim oyunumuza müsait bir zemin vardı." diyerek sözlerini noktaladı.





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