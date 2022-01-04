Abdülkadir Parmak için transfer kararı!

Trabzonspor, 27 yaşındaki orta sahası Abdulkadir Parmak'a kiralık olarak transfer görüşmesi yapması için izin verdi.

Haber; Fanatik
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Abdülkadir Parmak için transfer kararı!
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04 Ocak 2022 11:28
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Abdulkadir Parmak
Abdulkadir Parmak
Trabzonspor
Trabzonspor Yönetimi, 27 yaşındaki orta saha Abdulkadir Parmak ile ilgili kararını verdi. Ligde 4, Konferans Ligi elemelerinde ise 2 maçta görev alan 27 yaşındaki orta saha, takımdan geçici olarak ayrılıyor.

Yönetim, bu sezon sadece 44 dakika süre alabilen Abdulkadir'e kiralık olarak transfer görüşmesi yapması için izin verdi.

Süper Lig 'den birçok talibi olan Abdulkadir'in ikinci devrede forma şansı bulabileceği bir takımın yolunu tutması ve sezon sonu Bordo Mavili ekibe hazır bir şekilde dönmesi amaçlanıyor.


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