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ABD'li Jason Rich Beşiktaş Sompo Japan'da

Beşiktaş Sompo Japan, Birleşik Amerikalı basketbolcu Jason Rich'i kadrosuna kattı.

Kaynak: AA
ABD'li Jason Rich Beşiktaş Sompo Japan'da
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17 Ekim 2018 13:12
Beşiktaş Sompo Japan, Birleşik Amerikalı basketbolcu Jason Rich'i kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki basketbolcu Jason Rich ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

191 cm boyundaki skorer guard Jason Rich son olarak 2017-2018 sezonunda Scandone Avellino'da forma giymişti.

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