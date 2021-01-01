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A-Rod ve Lore, Wolves'u 1.5 milyar dolara satın aldılar!

Eski MLB yıldızı Alex Rodriguez ve teknoloji girişimcisi Marc Lore'un, Minnesota Timberwolves'u Glen Taylor'dan 1.5 milyar dolara satın almak için bir anlaşmaya vardıkları bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski MLB yıldızı Alex Rodriguez ve teknoloji girişimcisi Marc Lore'un, Minnesota Timberwolves'u Glen Taylor'dan 1.5 milyar dolara satın almak için bir anlaşmaya vardıkları bildirildi.

Rodriguez ve Lore'un, WNBA liginin Minnesota Lynx takımını da içeren devralmada 50-50 ortak olacağı belirtildi.

Taylor, T-Wolves ve Lynx'i 10 Nisan'da piyasaya sunmuştu. Rodriguez ve Lore'a bir anlaşmaya varmaları için 30 günlük özel bir süre verilmişti ve bu süre daha sonra biraz uzatılmıştı.

Anlaşmanın bir parçası olarak, eski bir politikacı ve işadamı olan milyarder Taylor'ın 2023 yılına kadar profesyonel spor mülklerinin kontrolünü elinde tutması bekleniyor.

45 yaşındaki beyzbol efsanesi Rodriguez, Seattle Mariners, Texas Rangers ve New York Yankees takımları ile üç MVP ödülü kazandığı ve 14 kez All-Star seçildiği bir kariyere sahipti. Lore ise Walmart'ın e-ticaret departmanının eski başkanı ve CEO'su olarak görev yapmıştı.


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