A Milli Takımımız için ne dediler?

A Milli Takımımızın Norveç ile oynadığı maçın 1-1 biten ilk yarısını Metin Tekin, Önder Özen, Ayhan Akman, Nihat Kahveci ve Erman Toroğlu yorumladı.

METİN TEKİN



Harika başladık. İstekli, basan tempolu ve tam bir iç saha başlangıcı. Rakip de deplasman takımı gibi başladı. Direkt oynuyoruz diye sevindik. Ne zaman golü attık, topa sahip olmaya çalıştık, baskı yedik. Sonrasında Norveç oyunu aldı, bunu hiç beklemiyordum. İkinci yarı her şeye açık. Çok takımı tanıyan bir teknik adamla çıkmadık, hamle yapması kolay değil. Bu baskıyı yememiz, oyunuz vermemizi ciddi anlamda beklemiyordum.



ÖNDER ÖZEN



Gole kadar ev sahibi gibiydik. 6-45 arası ise maç Oslo'da oynanıyor gibiydik. Çekildik ve beklemeye başladık. Birinci pası ayağa oynayamadık. Birinci pas, takımı emniyete alacak pas. Baskıyı kırdılar, zaten çok da önde basmadık. Kaptığımız toplarda isabeti, yani garanti pası bulamadık. Bu da bizi kalemize itti. Birinci pası yapamazsak, anahtar pası yani rakip yarı sahaya geçecek pası yapamadık. Anahtar pası Berat, Ozan, Caner, Zeki yapacak. O birinci topu yapamadık. Gol için gitmemiz lazım. Oyunu güçlendirmeden bunu yapamayız. En az bir yaratıcı orta saha lazım. Yusuf Yazıcı olabilir. Topu tutmalıyız, topla oynamalıyız, topu yönlendirmeliyiz. Önce top bizde kalmalı.



AYHAN AKMAN



Çok diri bir takım var, orta saha oyuncusu ağırlıklı bir takımla sahadalar. Rahatlıkla baskımızı da kırabiliyorlar. 6. dakikadaki erken gol, enerjimizi yukarı çekecekken, aşağı çekti. Bu seviyede bu 1 gol yetmez. Topu oynamaya ne kadar müsaade ederseniz, bu takım ciddi bir takım, eksikliklere rağmen cezayı kestiler.



NİHAT KAHVECİ



Norveç duran top etkinliğini gösterdi. Duran toplarda tekte çıkar, vurur, atarsın anlarım ama indirdiği yerde alman lazım, defansif zaaflarımız var orada. Yeni teknik direktörle başlanabilecek en iyi şekilde başladık, 6. dakikada gol attık. Sonra sanki karşımızda 8 eksiği yokmuş bir takım vardı, oyun hakimiyetini onlara verdik. Bunu yapınca, 'Ne zaman gol atacaklar' imajı çıkıyor. Çok rahat gelen bir Norveç izledik. Daha sert, baskılı oynamamız lazım. Norveç'in 8 eksiği var ama sistemi var. Şimdi önemli 45 dakikaya çıkacağız, final diyeceğiz.



ERMAN TOROĞLU



Attığımız gol dışında oyunun hakimi Norveç. Hiç tepki veremiyoruz. Bu teknik adama güveneceksin, bir şeyler vereceksin ve 1,5 sene bekleyeceksin. 1 maçta Kuntz geldi, yendik, yenildik... Bu milli takım Kuntz'un eseri değil, Şenol Güneş'in ve TFF'nin eseri. Bir türlü doğru karar veremediler.



