A Milli Takım'ın 11'i belli oldu!

11'ler

Moris, Marvin Martins, Chanot, Olesen, Carlson, Borges Sanches, Barreiro, Christopher Pereira, Pinto, Sinani, Rodrigues

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında Lüksemburg'a konuk olacak.Başkent Lüksemburg'daki Lüksemburg Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 21.45'te başlayacak. Mücadele, TRT 1'den naklen yayımlanacak.Müsabakada, Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Antonio Emanuel Carvalho Nobre düdük çalacak. Nobre'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Paulo Soares ve Pedro Ribeiro yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Helder Malheiro olacak.Gruptaki ilk maçında Faroe Adaları'nı 4-0, ikinci maçında da deplasmanda Litvanya'yı 6-0 mağlup eden milli takım, 6 puanlı Lüksemburg'un averajla önünde lider durumda bulunuyor.Grubun diğer maçında ise Litvanya, Faroe Adaları'na konuk olacak.Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Ferdi, Orkun, Dorukhan, Cengiz, Hakan, Doğukan, Halil.