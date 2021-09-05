A Milli Takım, 4 maç sonra kazandı

A Milli Takım, Cebelitarık karşısında kazanarak 4 maçlık galibiyet özlemine son verdi.



2020 Avrupa Şampiyonası'ndaki (EURO 2020) grup maçlarında İtalya, Galler ve İsviçre'ye mağlup olan Türkiye, Dünya Kupası Eleme grubu maçında da Karadağ ile 2-2 berabere kalmıştı.



Milli takım, bu karşılaşmadan önceki son galibiyetini 3 Haziran'da Almanya'da Moldova ile oynadığı hazırlık maçında 2-0'lık sonuçla elde etmişti.



