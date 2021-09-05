A Milli Takım, 4 maç sonra kazandı

A Milli Takım, Cebelitarık deplasmanında 4 maçlık galibiyet özlemine son verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; TFF
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A Milli Takım, 4 maç sonra kazandı
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05 Eylül 2021 00:42
A Milli Takım, Cebelitarık karşısında kazanarak 4 maçlık galibiyet özlemine son verdi.

2020 Avrupa Şampiyonası'ndaki (EURO 2020) grup maçlarında İtalya, Galler ve İsviçre'ye mağlup olan Türkiye, Dünya Kupası Eleme grubu maçında da Karadağ ile 2-2 berabere kalmıştı.

Milli takım, bu karşılaşmadan önceki son galibiyetini 3 Haziran'da Almanya'da Moldova ile oynadığı hazırlık maçında 2-0'lık sonuçla elde etmişti.


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