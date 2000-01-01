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76ers Zhaire Smith'i, Tony Bradley için Pistons'a yolladı

Philadelphia 76ers'ın, ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre, Zhaire Smith'i Tony Bradley karşılığında Detroit Pistons'a takas ettiği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers'ın, ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre, Zhaire Smith'i Tony Bradley karşılığında Detroit Pistons'a takas ettiği bildirildi.

Smith, 2018 NBA Draftı'nın 16'ncı seçimi olarak takıma katıldıktan sonra Sixers ile iki sezon geçirmiş, ancak kariyeri şu ana kadar sakatlık ve hastalıklar nedeniyle aksaklığa uğramıştı.

Bradley ise, yakın zamanda takas yoluyla Utah Jazz'den alınmıştı. 22 yaşındaki pivot, 2017 yılında Los Angeles Lakers tarafından Draft edilmiş ve daha sonra hakları Utah'a takas edilmişti.


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