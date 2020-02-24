7 gollü maçta kazanan PSG

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1), Paris Saint-Germain (PSG), Bordeaux'yu 4-3 yendi.Ligue 1'in 26. haftasının kapanış maçında, lider PSG ile puan tablosunun orta sıralarındaki Bordeaux karşılaştı.PSG'li oyuncular, koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden Çin'e destek vermek için "Güçlü kal Çin" anlamına gelen "Stay Strong China" yazılı formalarla sahaya çıktı.Ev sahibi PSG, gol düellosuna sahne olan karşılaşmayı, Cavani'nin 25, Marquinhos'un 45+2 ve 63, Mbappe'nin 69. dakikadaki golleriyle 4-3 kazandı. Bordeaux'un gollerini 18. dakikada Hwang, 45+5'inci dakikada Pablo ve 83. dakikada Pardo kaydetti.Cavani, PSG formasıyla resmi maçlarda 200 gole ulaşan ilk futbolcu oldu.PSG'nin Brezilyalı yıldız oyuncusu Neymar, 90+2'nci dakikada kırmızı kart gördü.Puanını 65'e yükselten PSG, en yakın takipçisi Olympique Marsilya ile arasındaki farkı 13 puana çıkardı.