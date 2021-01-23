6 gollü maçta Gladbach Dortmund'u mağlup etti

Bundesliga 18. hafta maçında Mönchengladbach, Dortmund'u 4-2 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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6 gollü maçta Gladbach Dortmund'u mağlup etti
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23 Ocak 2021 01:41
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) 18. haftanın açılış maçında Borussia Dortmund, deplasmanda Borussia Mönchengladbach'a 4-2 mağlup oldu.

Borussia Park Stadında oynanan karşılaşmada ev sahibi Borussia Mönchengladbach 11. dakikada Nico Elvedi'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Konuk ekip bu gole 22. ve 28. dakikalarda Norveçli futbolcu Erling Haaland'ın attığı 2 golle cevap vererek skoru 2-1 yaptı.

Çekişmeli geçen karşılaşmada Borussia Mönchenglabach, 32. dakikada Elvedi'nin topu filelere göndermesiyle skoru eşitledi ve ilk yarı 2-2 berabere tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Borussia Mönchengladbach, 49. dakikada Ramy Bensebaini ve 78. dakikada Marcus Thuram ile 2 gol daha buldu ve karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı.

Borussia Mönchengladbach bu galibiyetle puanını 31'e çıkardı.

Ligde son 3 maçtan sadece 1 puan çıkaran Borussia Dortmund ise 29 puanda kaldı.



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