3 Bant Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya!

FBN Tekstil Bilardo Spor Kulübü, 3 Bant Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda gümüş madalya elde etti.



Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 28 Haziran-3 Temmuz tarihlerinde Portekiz'in Porto kentinde düzenlenen şampiyonaya sona erdi.



Türkiye'yi Tayfun Taşdemir, Murat Naci Çoklu, Mehmet Can Çapak ve Gökhan Salman'dan oluşan FBN Tekstil Bilardo Spor Kulübü ile Sarp Kaya, Tarık Yavuz, Emin Gayret, Uğur Kaya ve Özgür Sarı'dan oluşan Göztepe Bilardo Spor Kulübü temsil etti.



Göztepe Bilardo Spor Kulübü'nün derece elde edemediği organizasyonda, FBN Tekstil Bilardo Spor Kulübü ise Portekiz'in FC Porto takımına 14-6 yenilerek gümüş madalya kazandı.





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