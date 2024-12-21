2025 Salon Federasyon Kupası, Samsun'da düzenlenecek

Türkiye Okçuluk Federasyonunun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Salon Federasyon Kupası, 20-24 Ocak tarihlerinde Samsun'da yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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2025 Salon Federasyon Kupası, Samsun'da düzenlenecek
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21 Aralık 2024 14:21
Türkiye Okçuluk Federasyonunun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Salon Federasyon Kupası, 20-24 Ocak tarihlerinde Samsun'da düzenlenecek.

Federasyonun açıklamasına göre, organizasyon büyükler ve 21 yaş altı kategorilerinde Samsun İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

Müsabakalar, Dünya Okçuluk Federasyonu ve Türkiye Okçuluk Federasyonu yarışma talimatı doğrultusunda klasik yay, makaralı yay ve yalın yay sınıflarında yapılacak.

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