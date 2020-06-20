2020 LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarının Bakanlığın internet sitesinde yayımlandığını bildirdiZiya Selçuk, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:"2020 LGS Soru kitapçığı ve cevap anahtarına meb.gov.tr'den ulaşabilirsiniz. Kitapçıklarınızı, 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren okullarınızdan alabileceksiniz. Rehberlik hizmetlerimizle, sınava katılan ve katılmayan tüm öğrencilerimizin yanında olacağız."Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınav kitapçıklarının 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren okullardan alınabileceğini, sınav sonuçlarının ise 16 Temmuz'da açıklanacağını belirtti