2020 Draft Lotaryası, sanal olarak düzenlenecek

NBA'in 20 Ağustos tarihindeki Draft Lotaryasını, 14 takım temsilcisinin sanal olarak bulunacağı, sanal bir ekran aracılığıyla düzenlemeyi planladığı bildirildi.



Geçtiğimiz ay, Lotarya tarihi 25 Ağustos'tan 20 Ağustos'a çekilmişti.



Çekilişte ilk sekiz sıra, 11 Mart'ta sezon askıya alınmadan önce, derecelerine göre son sekiz sırada yer alan takımlara gitmişti.



Washington Wizards, Orlando'daki playoff çekişmesinden elenerek, lotaryada dokuzuncu sırayı elde etti.



Lotaryada kalan sıralar (10-14), New Orleans Pelicans, Sacramento Kings ve playofflara katılamayan diğer üç Batı Konferansı takımı tarafından doldurulacak.



