20 ve 23 Yaş Altı Türkiye Atletizm Şampiyonası, Bursa'da başladı

Türkiye Atletizm Şampiyonası, Bursa'da başladı.Atıcılar Olimpik Atletizm Pisti'nde düzenlenen organizasyonun ilk gününde tüm branşlarda müsabakalar yapıldı. 20 ve 23 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nın ilk gününde 884 sporcu yarıştı.Şampiyonaya kayıt yaptıran 20 yaş altı kategorisinde 237 kadın, 439 erkek, 23 yaş altı kategorisinde ise 83 kadın 125 erkek sporcu kıyasıya mücadele etti.Bazı sporcuların kişisel en iyi derecelerine ulaştığı yarışlar, büyük mücadelelere sahne oldu.Organizasyon, yarın yapılacak yarışlarla sona erecek.