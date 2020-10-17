17 Ekim Cumartesi iddaa tahminleri

Cumartesi günü iddaa hem keyif yapacağız hem de yine kazanacağız! Sporx iddaa ekibi, bültende yer alan en özel maçları yine sizler için en ince ayrıntısına kadar analiz ediyor. Kazandıracak tahminler hazır. Günün tahminleriyle sizleri başbaşa bırakırken, bol şanslar diliyoruz.



Ç.RİZESPOR - ANKARAGÜCÜ



SİNAN BAYRAM: Süper Lig'de 5. Haftanın açılış mücadelesinde Rizespor sahasında Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. İki takım için de lig başlangıçları çok parlak olmadı diyebiliriz. Rizespor, 4 maçta 2 puan almasına rağmen bence hem oyuncu kalitesi hem de oynadığı oyunla daha üst sıralara çıkabilecek kapasiteye sahip gibi gözükürken Ankara ekibi için çok iyi şeyler söylemek kolay değil. Kadro olarak yeterli olmayan Sarı-Lacivertliler ciddi çalışmak zorunda. Ben Rize'de ev sahibi ekibin sahadan puanla ayrılacağına inanıyorum. 10 çifte şans seçimi ideal duruyor.



MUHTEMEL 11'LER



Çaykur Rizespor: Gökhan, Meriah, Dilaver, Moroziuk, Melnjak, Doğan, Baiano, Michalak, Boldrin, Samudio, Remy



MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Michal Pazdan, Erdi Dikmen, Tiago Pinto, Voca, Lukasik, Luka Adzic, Paintsil, Alper Potuk, Borven



KAYSERİSPOR - SİVASSPOR



SİNAN BAYRAM: Süper Lig'de 5. Hafta mücadelesinde Kayserispor sahasında Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Geçen sezona göre hem kadro yapılanmasını hem de konsantrasyonunu değiştiren Kayserispor bence lige kötü başlamadı ve 4 maçta 6 puan topladı. Eğer saha içerisinde organizasyonlarını biraz daha oturtabilirlerse bence korkulu rüya yaşamadan ligi tamamlayabilirler. Sivasspor ise sanki geçen sezonun gerisinde gibi duruyor ve açıkçası üst sıralara bu sefer çok yaklaşacaklar gibi gözükmüyor. Bu maç için de bence taraf bahsi tercih etmek hiç kolay değil. Alternatif seçimlerden 2-3 gol tercihi ideal olur.



MUHTEMEL 11'LER



Kayserispor: Lung, Lopes, Kolovetsios, Sapunaru, Yasir, Kvric, Campanharo, Attamah, Hasan, Kanga, İlhan



Sivasspor: Samassa, Erdoğan, Caner, Camara, Ziya, Fajr, Hakan, Yasin, Ninga, Gradel, Yatabare



KONYASPOR - YENİ MALATYASPOR



SİNAN BAYRAM: Süper Lig'de 5. Hafta mücadelesinde Konyaspor sahasında Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Lige oldukça iyi giren ve bay geçtiği ilk hafta sebebi ile 3 maç oynayan ev sahibi Yeşil-Beyazlılar henüz mağlubiyet yüzü görmedi. Bence İsmail Kartal ile de iyi uyuşmuş gibiler ve sanki bu sefer küme düşme hattından uzak kalacaklar gibi duruyor. Malatyaspor ise kötü bir kadroya sahip değil ve geçen lig maçındaki 3 puanla biraz toparlandılar. Konya'dan da puanla dönerlerse iyice ivme kazanacaklardır. Ben Konya'da az gollü bir maç bekliyorum. 2,5 alt tercihi makul duruyor.



MUHTEMEL 11'LER



Konyaspor: Sehic, Skubic, Oğuz, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Shengelia, Ömer, Milosevic, Kravets



Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Chebake, Wallace, Semih, Hafez, Ahmed, Acquah, Adem, Cueva, Lukoki, Tetteh



TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR



SİNAN BAYRAM: Süper Lig'de 5. Hafta mücadelesinde Trabzonspor sahasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Geçen sezonun şampiyonu olarak sezona başlayan ve hala da önemli bir kadroya sahip olan Başakşehir için lig beklenenin çok uzağında sonuçlarla başladı. Henüz gol dahi atamayan son şampiyon, bu hafta da çok zorlu bir deplasmana gidiyorlar. Trabzonspor karşısında da işleri hiç kolay olmayacak. Bordo Mavililer bence özellikle stopere yaptıkları Victor Hugo transferi ile çok önemli bir sorunlarını çözdüler. Ben ev sahibinin daha formda olduğunu düşünsem de size bu maçta gol bahsi önereceğim. KG Var seçimi ideal tercih olur.



MUHTEMEL 11'LER



Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hugo, Edgar Le, Marlon, K.Ahmet, Baker, A.Ömür, Diabate, Djaniny, Afobe



Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Visca, Aleksic, Mahmut, Chadli, Demba Ba, Crivelli



EVERTON - LIVERPOOL



BURAK ŞEN: İngiltere Premier Lig'de Merseyside derbisinde Everton ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Milli ara öncesinde Everton 4'te 4 yaparak liderlik koltuğuna oturmayı başardı. Liverpool ise Aston Villa deplasmanında 7-2 kaybederek tarihi bir mağlubiyet yaşadı. Jürgen Klopp ve ekibi, derbide kazanarak kendini taraftarına affettirmek istiyor. Carlo Ancelotti yönetimindeki Everton ise iç sahada ezeli rakibiyle oynadığı son 8 maçta 7 beraberlik alırken, artık kazanmanın hayalini kuruyor. Everton'a 22 maçtır kaybetmeyen Liverpool, bu maçta da mağlup olmazsa kulüp tarihinde herhangi bir takıma karşı en uzun serisine ulaşmış olacak. Ancak bu maçta Liverpool'un işi gerçekten kolay değil. Kıran kırana geçmesini beklediğim maçta karşılıklı gol var ve 2,5 Üst seçeneklerini değerlendirebiliriz.



MUHTEMEL 11'LER



Everton: Pickford; Coleman, Keane, Mina, Digne; Allan, Doucoure, Andre Gomes; James Rodriguez, Calvert-Lewin, Richarlison



Liverpool: Adrian; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Wijnaldum, Henderson, Fabinho; Salah, Firmino, Mane



MANCHESTER CITY - ARSENAL



BURAK ŞEN: İngiltere Premier Lig'de Manchester City ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Milli ara öncesinde Arsenal, 4 maçta 9 puan alırken, Manchester City ise 3 maçta 4 puan toplayabildi. Temmuz ayında Arsenal'a FA Cup kaptıran Manchester City bu kez rövanş için sahaya çıkacak ama Kevin De Bruyne'ın sakatlık haberi, Pep Guardiola'nın bütün planlarını bozdu. Çünkü Sergio Aguero ve Gabriel Jesus'un bu maçta da oynamaları beklenmiyor. Manchester City'ye karşı son 6 lig maçını kaybeden ve bu karşılaşmaların beşinde 3'er gol yiyen Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette ve Willian ileri ucuyla rakibini devirmeyi planlıyor. Arsenal belki de ilk kez hücum hattı olarak maça daha iyi bir kadroyla başlayacak. Sonucu merak edilen bu maçta 3,5 Üst tercihini değerlendirebiliriz.



MUHTEMEL 11'LER



Manchester City: Ederson; Walker, Dias, Laporte, Mendy; Silva, Rodri, Foden; Mahrez, Sterling, Torres



Arsenal: Leno; Holding, Luiz, Gabriel; Bellerin, Ceballos, Partey, Saka; Willian, Lacazette, Aubameyang



NEWCASTLE - MANCHESTER UNİTED



BURAK ŞEN: İngiltere Premier Lig'de Manchester United, Newcastle United gibi zorlu bir deplasmana çıkacak. Milli ara öncesi Tottenham'a 6-1 kaybeden Manchester United'da olası bir puan kaybı sonrası Ole Gunnar Solskjaer'in koltuğu ciddi şekilde sallanacak. Manchester United'ın Mauricio Pochettino'yu takımına başına getirmeye çalıştığı konuşulurken, 3 maçta 3 puan toplayabilen Solskjaer'in puan kaybı yaşaması şansı yok. Manchester United ile oynadığı 3 lig maçının 2'sini kazanan Newcastle, ligde bu sezon 4 maçta 7 puan toplayarak fena sayılmayacak bir başlangıç yaptı. Bu karşılaşmada da Manchester United'a ciddi sıkıntılar yaşatacaklarını düşünüyorum. Taraf bahisini uygun görmediğim karşılaşma için 2-3 gol seçeneğini değerlendirebiliriz.



MUHTEMEL 11'LER



Newcastle: Darlow; Manquillo, Lascelles, Fernandez, Lewis; Shelvey, Hayden, Hendrick; Fraser, Wilson, Saint-Maximin



Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Bailly, Lindelof,, Alex Telles; Matic, Pogba; Greenwood, Bruno Fernandes, James; Rashford



INTER - MILAN



GÖLGE ADAM: İtalya Serie A'nın 4'üncü haftasında Milano derbisinde Inter'in konuğu Milan olacak. Konuk ekip, ligde oynadığı 3 maçta aldığı 9 puanla Atalanta ile liderliğe ortak oldu. Inter ise, 3 maçta aldığı 2 galibiyet, 1 beraberlik ile 7 puanla 4'üncü sırada. Inter'in bu sene bütün maçlarında kalesinde gol gördü. 3 maçın 2'sinde 7 gol olurken, Lazio deplasmanından 1-1'lik skorla döndüler. Milan ise 3 maçını kazanırken, kalesini gole kapatmayı başardı. Napoli ile birlikte gol yemeden tek takım durumdalar. Napoli'nin hükmen mağlubiyetini sayacak olursak bu alanda tek takımlar. Milan'da Hakan Çalhanoğlu ve İbrahimovic, gösterdikleri performansla takımlarını sırtlıyor. Bununla birlikte koronavirüse yakalanan İbrahimovic'in görev alıp almayacağı belirsiz. Derbilerde hava farklı olur, ancak Inter savunması fazlaca hata yapıyor. Milan bunları affetmeyecektir. Mavi-siyahlıların hücum hattındaki performansını da göz önüne alınca karşılıklı gol var oynamak en mantıklısı.



MUHTEMEL 11'LER



Inter: Handanovic, D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni, Hakimi, Brozovic, Vidal, Perisic, Barella, Lautaro, Lukaku



Milan: Donnarumma, Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez, Bennacer, Kessie, Saelemaekers, Hakan Çalhanoğlu, Leao, Ibrahimovic



NAPOLI - ATALANTA



GÖLGE ADAM: İtalya'da seyir zevki yüksek geçmesi beklenen karşılaşmada Napoli sahasında Atalanta'yı konuk ediyor. Napoli ilk iki maçını 8 gol atarak kazandı. Bunun yanında Juventus deplasmanında yer almadıkları için hükmen mağlup sayıldılar. Atalanda ise ligin zirvesine kuruldu. 3 maçta 13 gol atarak, 9 puana ulaştılar. Ancak bunun yanında maçların tamamında kalelerinde gol gördüler. Napoli milli ara ile birlikte neredeyse 20 gündür maç yapmıyor. Bu onları ne yönde etkileyecek göreceğiz. Atalanta'nın belli bir felsefesi var hiç vazgeçmiyorlar. Zor maçta taraf bahsi yerine gole yönelmek en doğrusu. Karşılıklı gollerle mücadele tamamlanır.



MUHTEMEL 11'LER



Napoli: Ospina, Hysaj, Koulibaly, Manolas, Lorenzo, Ruiz, Bakayoko, Lozano, Mertens, Politano, Osimhen,



Atalanta: Sportiello, Djimsiti, Palomino, Toloi, Gosens Freuler, Roon, Hateboer, Gomez, Zapata, Malinovskiy



CROTONE - JUVENTUS



GÖLGE ADAM: İtalya Serie A'da ligin dibine demir atan Crotone sahasında Juventus'u konuk edecek. Konuk ekipte hafta içi koronavirüs şoku yaşandı. Takımın süper yıldızı Ronaldo'nun testleri pozitif sonuç verdi. Portekizli aldığı izinle özel uçakla İtalya'ya dönerek karantinaya girdi. Ev sahibi ekip, ligde oynadığı 3 maçın tamamını kaybetti. Henüz lige ayak uydurdukları söylenemez. 3 maçta kalelerinde 10 gol gördüler. Süper yıldızların olmayışı bazen takımlarda diğer isimlerin sorumluluk almasına neden oluyor. Bu maçta da Ronaldo'nun yokluğu motivasyon olarak konuk ekibe yansıyacaktır. Ev sahibi ekip, kalite olarak çok geride. Juventus kazanarak üst sıralara doğru tırmanır.



MUHTEMEL 11'LER



Crotone: Cordaz, Golemic, Marrone, Magallán, Reca, Petriccione, Cigarini, Messias, Molina, Simy, Siligardi



Juventus: Buffon, Chiellini, Bonucci, Danilo, Frabotta, Bentancur, Arthur, Cuadrado, Chiesa, Morata, Kulusevski



SAMPDORIA - LAZIO



GÖLGE ADAM: İtalya Serie A'da Sampdoria sahasında Lazio'yu konuk edecek. Ev sahibi ekip, bu sezon taraf bahislerinde çoğu kişiyi yanılttı. Evinde Benevento'yu yenmesi beklenirken mağlup oldu, sonrasında gidip deplasmanda Fiorentina'yı mağlup etmeyi başardı. Nerede ne oynayacaklarını kestirmek güç. Lazio ise sezona çok iyi başlamadı. Son 2 maçında 5 puan kaybetti. Özellikle Atalanta karşısında sürklase oldular. Ev sahibi ekibin bu sezon oynadığı karşılaşmaların tamamında gol barajı aşıldı. Savunma anlamında büyük sıkıntıları var. Milli arada bunu ne kadar onardılar, Lazio karşısında göreceğiz. Konuk ekipte, Immobile kırmızı kart cezası sebebiyle forma giyemeyecek. Milinkovic-Savic formda. Lazio rakibiyle oynadığı son 10 maçın tamamında gol bulmuş. Sampdoria ise sadece 2 maçta rakibine gol atamamış. Immobile'nin yokluğu hissedilecektir. Gol bahsi almak daha mantıklı. Öncelikli önerim karşılıklı gol var, gol barajının da aşılmasını bekliyorum.



MUHTEMEL 11'LER



Sampdoria: Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Verre, Ekdal, Thorsby; Ramirez, Quagliarella



Lazio: Strakosha; Patric, Parolo, Acerbi; Djavan Anderson, Milinkovic-Savic, Lucas, Luis Alberto, Fares; Muriqi, Correa



CELTA VIGO - ATLETICO MADRID



GÖLGE ADAM: La Liga'da aynı puana sahip iki takımın karşılaşmasında Celta Vigo sahasında Atletico Madrid'i konuk edecek. Konuk ekip, lige öyle bir giriş yaptı ki herkes ne oluyor derken, birden eskiye dönüş yaptılar. Son 2 maçları golsüz sona erdi. Celta Vigo ise ilk hafta kazandıktan sonra 3 maçta sadece 1 puan aldı. Önce iç sahada Barcelona'ya sonrasında ise deplasmanda Osasuna'ya kaybettiler. Ev sahibi ekipte Mallo sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Junca'nın durumu ise maç saatinde belli olacak. Atletico'da Vrsaljko ve koronavirüse yakalanan Gimenez karşılaşmada görev alamayacak. Madrid bahislerimde bu sezon yanıldım. Son maçlarında gol dahi olmayan Atletico'ya bu kez güvenmeyip 2.5 altını önereceğim.



MUHTEMEL 11'LER



Celta Vigo: Villar- Araujo, Aidoo, Murillo, Olaza, Tapia, Beltran, Suarez, Emre Mor, Nolito, Aspas



Atletico Madrid: Oblak- Trippier, Savic, Felipe, Lodi, Correa, Koke, Niguez, Carrasco, Felix, Suarez



GETAFE - BARCELONA



GÖLGE ADAM: LaLiga'da Barcelona deplasmanda Getafe'nin konuğu olacak. Barcelona ilk puanı kaybını milli maçlar öncesinde iç sahada Sevilla karşısında yaşadı. O maçta kalelerine gelen tek isabetli top gol oldu ve sahadan 1 puanla ayrıldılar. Getafe ise dengesiz bir takım. Ortası yok, ya iyiler ya da oldukça kötü. Barcelona, Atletico ile birlikte ligin en az gol yiyen takımı durumunda. 1 maçları eksik ve lider Real Madrid'in 3 puan gerisindeler. Ev sahibi ekipte bu maç öncesinde eksik isim bulunmuyor. Barça'da ise Stegen, Umtit, Alba ve Firpo forma giyemeyecek. İki sol beki de sakatken bu bölgede sağ bek menşeili bir ismin forma giymesi bekleniyor. Açılan oran bordo-mavili ekip için oldukça iyi. Denenmeye değer.



MUHTEMEL 11'LER



Getafe: Soria- Suarez, Dakonam, Etxeita, Olivera, Nyom, Maksimovic, Arambarri, Cucurella, Mata, Hernandez



Barcelona: Neto- Roberto, Pique, Lenglet, Dest, Busquets, Jong, Griezmann, Coutinho, Fati, Messi



MARSİLYA - BORDEAUX



GÖLGE ADAM: Fransa Ligue 1'de 4 maçtır galibiyete hasret olan Marsilya sahasında Bordeaux'u konuk edecek. Ev sahibi ekip, ligde son 3 maçında 3 beraberlik elde etti. Konuk Bordeaux ise 3 haftalık galibiyet hasretine iç sahada Dijon'u 3-0 ile geçerek son verdi. Marsilya ligde, sadece deplasmanda 1-0 kazandığı PSG deplasmanında gol yemedi. Zaten o maçın ardından takımın performansı bir anda tersine döndü. Ev sahibi ekip, kalite olarak ligin iyi ekiplerinden. Sezon başında böyle durumlar yaşamalarını normal buluyorum. İç sahada yeni bir başlangıç yapmak isteyeceklerdir. İyi oranıyla kuponlardaki yerini alabilir.



MUHTEMEL 11'LER



Marsilya: Mandanda Amavi, Caleta-Car, González, Sakai, Sanson, Kamara, Rongier, Radonjic, Benedetto, Thauvin



Bordeaux: Costil, Benito, Pablo, Koscielny, Sabaly, Otávio, Basic, Oudin, Preville, Ui-Jo, Maja



