Zvonimir Kozulj: 'Gaziantep'e odaklandım'

Gaziantep FK'nın yetenekli oyuncusu Zvonimir Kozulj Gaziantep Güneş gazetesine özel ropörtaj verdi.



Kozulj şu an için gelecekle alakalı hiç bir şey planlamadığını ve sadece Gaziantep FK'ya odaklandığını söyledi.



Futbol hayatında keşkelerin oldu mu?



Pek değil. Futbol taşıyıcı özel bir yolculuktur. Hiç bir şey için pişman değilim. Ben sadece mutlu ve memnunum.Çünkü geçmişi düşünerek yol alamayız.



Zvonimir kariyerinin geri kalanı için ne düşünüyorsun?



Her gün daha iyi olmak için çalışıyorum. İlerleme minimum olsa bile. Kendi üzerimde farklı şekillerde çalışın. Mümkün olduğunca çok oynamak istiyorum. Zaman çok hızlı ilerliyor



Gaziantep'te yeteri kadar şans bulduğunu düşünüyor musun?



Tabiki hayır. Gerçekten daha fazlasını hak ettiğimi düşünüyorum. Ama olaylara "şans" açısından bakmamaya çalışıyorum. Geçen sezon futbolda benim tarafımda olmayan çok fazla faktör vardı.



İlk 5 hedefine ulaşamamanın sana göre sebepleri nelerdi?



Yeni teknik direktöre yavaş adaptasyon ve ayrıca Sa Pinto'nun takıma daha da yavaş adaptasyonu. Kana Biyik da sakatlandı. Kana'yi bir insan ve oyuncu olarak takdir ediyorum. Takımın onu çok özlediğini düşünüyorum. Üçüncüsü ise kadroda rotasyon eksikliği. Bir çok farklı etken vardı.



Gaziantep FK'da bu sezon iki teknik direktör değişti. Bu takımı nasıl etkiledi?



Belli ki takımı etkiledi. Tüm ekip, yeni koçun fikirlerini kabul etmek için her şeyi denedi ve aynı şekilde devam etmek için gerçekten çok çalıştık ama lig tablosunda daha iyi bir konuma gelmek için ritmi yakalayamadık.



Futbol hayatında unutamadığın an nedir?



Bir anı ayırt etmek benim için zor, her oyunun özel bir yanı var. Futbolda bir an asla tekrarlanmaz. Ama belki de Japonya'ya karşı Bosna-Hersek milli takımıyla oynadığım maç diyebilirim.



Hangi takımda oynamak isterdin?



Şu an için hiç bir düşüncem yok. Sadece Gaziantep'e odaklandım.



Boş zamanlarında ne yaparsın?



Arkadaşlarım ve ailemle zaman geçirmeye çalışırım ve köpeğimi gezdiririm.



Birlikte oynadığınız en iyi oyuncu kimdi?



Nikola Vlasiç kesinlikle. Hajduk Split'te birlikte oynadık. Önümüzdeki bir kaç yıl içinde futbolda önemli bir rol oynayacak.



En zayıf noktanız nedir? En güvendiğiniz özelliğiniz?



Güvenilir özellik- daha önce bahsettiğim şeyler dışında her şey (hahah)



Zvonimir'in aşk hayatı nasıl?



Çok iyi durumdayız. Eşimle hayatın tadını çıkarıyorum.



ÖZEL ROPÖRTAJ: ALİ BUDAK