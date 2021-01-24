Ziraat Bankkart, Bursa BB'ye set vermedi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 24. haftasında Zirat Bankkart, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Erdal Akıncı, Esat Danzili
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Ghafour, Husaj, Berkan Eryüz, Mehmet Zambak Boğaçhan, Alisson (Ramazan Serkan Kılıç, Çağatay Durmuş, Esat Dalgıç, Berk Dilmenler, Muhammet Kaya)
Ziraat Bankkart: Van Garderen, Emin Gök, Ter Maat, Martin Atanasov, Bedirhan Bülbül, Arslan Eksi (Berkay Bayraktar, Yusuf Eken, İbrahim Halil Yücel, Cafer Kirkit, İzzet Alp Akkuş)
Setler: 17-25, 22-25, 14-25
Süre: 83 dakika (26, 29, 28)
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Erdal Akıncı, Esat Danzili
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Ghafour, Husaj, Berkan Eryüz, Mehmet Zambak Boğaçhan, Alisson (Ramazan Serkan Kılıç, Çağatay Durmuş, Esat Dalgıç, Berk Dilmenler, Muhammet Kaya)
Ziraat Bankkart: Van Garderen, Emin Gök, Ter Maat, Martin Atanasov, Bedirhan Bülbül, Arslan Eksi (Berkay Bayraktar, Yusuf Eken, İbrahim Halil Yücel, Cafer Kirkit, İzzet Alp Akkuş)
Setler: 17-25, 22-25, 14-25
Süre: 83 dakika (26, 29, 28)