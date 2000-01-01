Zion, kilosunu eleştirenlere: "Herkesin fikri kendine..."

New Orleans Pelicans'ın yıldızı Zion Williamson, takımın kendisi üzerindeki dakika kısıtlama kararlarıyla ilgili hiçbir sorunu olmadığını söyledi.



Pelicans, hem sezon başında bir sakatlıktan sonra hem de çaylak sezonunda bubble'dan uzun süre uzak kaldıktan sonra, Zion'a süre kısıtlaması getirdiği için eleştirilmişti. Ancak Zion, bununla hiçbir sorunu olmadığını belirtti.



ESPN'den Andrew Lopez'e göre, Williamson'ın ifadeleri şunlardı:



"Bir ritim yakalamaya çalıştığım birkaç sıkıntılı dönem vardı. Bunlar oyunun ve sakatlıktan geri dönmenin bir parçası. Ama biliyorsunuz, koçların ve idman ekibinin bunu çok iyi hallettiğini düşünüyorum. Sadece bir NBA maçında bir dakika bile oynayabildiğim için minnettarım."



KİLOSUNU ELEŞTİRENLERE DE CEVAP VERDİ



Williamson'ın fiziği de 2019-20 sezonunda bir tartışma konusuydu. 128 kilo ağırlığında olan Zion, Denver Nuggets pivotu Nikola Jokic ile ligin dördüncü en ağır oyuncusu olarak yer alıyor.



Zion ilk NBA sezonunda başarılı olmasına rağmen, sahada ve ağırlık odasında daha da gelişebileceğini kabul ediyor:



"Herkesin fikri kendine. Ben bana ve ekibime en yakın insanların fikirlerine bağlı kalacağım ve oradan devam edeceğim. Koçlarımla konuşacağım ve onların bakış açısından neyi daha iyi yapmam gerektiğini göreceğim. Oyuncu geliştirme koçlarımla da konuşarak, onların bakış açısından neyi daha iyi yapmam gerektiğini göreceğim. Oyunumun her kısmı üzerine çalışacağım ve vücudumun olması gereken noktaya gelmesi için uğraşacağım."



Kısa süre önce Zion, 24 maçta 22.5 sayı, 6.3 ribaund ve 2.1 asist ortalamalarının ardından, Yılın Çaylağı ödülü için üç finalistten biri olarak seçilmişti.



Duke çıkışlı oyuncu, bu sezonun başlarında, arka arkaya 10 maçta 20'den fazla sayı atan ilk genç olduğunda, lig tarihine geçmişti.



