Zion'ın bire bir idmanlarına katılmasına izin verildi!

New Orleans Pelicans, yıldız oyuncu Zion Williamson'ın bire bir idmanlarına katılmasına izin verildiğini duyurdu.



Williamson, tam takım antrenmanlarına geçmeye hazır olup olmadığı belirlenmek için, 24 Kasım'da daha fazla teste tabi tutulacak.



Ayağındaki sakatlığın iyileşme sürecinde olan 21 yaşındaki oyuncu, şu ana dek tüm sezonu kaçırmıştı ve başlangıçta sezon başında oynamaya hazır olması bekleniyordu.



Takımının ana yıldızı olmadan sıkıntı çeken Pelicans ekibi ie, NBA'deki en kötü ikinci olan 2-13'lük bir dereceyle sezona devam ediyor.



