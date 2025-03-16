Zeren Spor, zorlu mücadelede 5 sette galip!

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında Zeren Spor, evinde Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-2 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Zeren Spor, zorlu mücadelede 5 sette galip!
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16 Mart 2025 17:37
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında Zeren Spor, evinde Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-2 mağlup etti.  Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Yıldıray Turan

Zeren Spor: Şeyma Ercan Küçükaslan, Kübra Akman, Malinov, Yasemin Şahin, Fabris, Uzelac (Ceren Önal, Gülçin Doğan, Hilal Kocakara, Mihajlovic)

Nilüfer Belediyespor Eker: Nazlı Eda Kafkas, Milenkovic, Merve Çepni, Kulan, Guerra, Bilge Paşa (Selin Adalı, Işıl Öz, Melisa Ege Bükmen, Firdevs Kiremitçi, Ezgi Uludağ, Gizem Türegün, Selin Çalışkan, Sıla Zeynep Yaşar)

Setler: 25-12, 22-25, 21-25, 25-22, 15-8

Süre: 115 dakika

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