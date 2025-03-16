Zeren Spor, zorlu mücadelede 5 sette galip!

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında Zeren Spor, evinde Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-2 mağlup etti. Salon: TVF Ziraat BankkartEFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Yıldıray Turan
Zeren Spor: Şeyma Ercan Küçükaslan, Kübra Akman, Malinov, Yasemin Şahin, Fabris, Uzelac (Ceren Önal, Gülçin Doğan, Hilal Kocakara, Mihajlovic)
Nilüfer Belediyespor Eker: Nazlı Eda Kafkas, Milenkovic, Merve Çepni, Kulan, Guerra, Bilge Paşa (Selin Adalı, Işıl Öz, Melisa Ege Bükmen, Firdevs Kiremitçi, Ezgi Uludağ, Gizem Türegün, Selin Çalışkan, Sıla Zeynep Yaşar)
Setler: 25-12, 22-25, 21-25, 25-22, 15-8
Süre: 115 dakika
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Yıldıray Turan
Zeren Spor: Şeyma Ercan Küçükaslan, Kübra Akman, Malinov, Yasemin Şahin, Fabris, Uzelac (Ceren Önal, Gülçin Doğan, Hilal Kocakara, Mihajlovic)
Nilüfer Belediyespor Eker: Nazlı Eda Kafkas, Milenkovic, Merve Çepni, Kulan, Guerra, Bilge Paşa (Selin Adalı, Işıl Öz, Melisa Ege Bükmen, Firdevs Kiremitçi, Ezgi Uludağ, Gizem Türegün, Selin Çalışkan, Sıla Zeynep Yaşar)
Setler: 25-12, 22-25, 21-25, 25-22, 15-8
Süre: 115 dakika