Ze Luis, Çin kulübünü reddetti

Fenerbahçe'nin forvet transferi için hedefleri arasında yer alan Ze Luis, Çin'den kendisine gelen büyük bir teklifi geri çevirdi. Portolu forvet, Tianjin Teda'nın 5.5 milyon avroluk maaş teklifini geri çevirdi.



A Bola'dan Bruno Andrade'nin haberine göre; Kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncu teklifi reddedince, Çin Kulübü rotasını Tiquinho Soares'e çevirdi. İkili arasında görüşmeler sürüyor.



29 yaşındaki forvet, 2019 yazında Spartak Moskova'dan 10.75 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti. 29 yaşındaki Ze Luis, geçtiğimiz sezon 31 resmi maça çıktı ve takımına 10 gollük katkı sağladı.



Fenerbahçe'nin transfer hedefleri arasında; Diego Perotti, Papiss Cisse ve Samatta gibi isimler de yer alıyor.