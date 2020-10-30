Zahavi Kıbrıs Rum Kesimi'ne alınmadı

Kıbrıs Rum Kesimi takımı Omonia ile karşı karşıya gelen PSV'nin golcüsü Eran Zahavi, 2 hafta önce koronavirüs geçirdiği gerekçesiyle ülkeye alınmadı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Zahavi Kıbrıs Rum Kesimi'ne alınmadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Ekim 2020 07:46
UEFA Avrupa Ligi'nde PSV, Omonia ile oynadığı maç öncesinde kadronun önemli isimlerinden Eran Zahavi ve Jordan Teze'nin Kıbrıs Rum Kesimi'ne alınmaması üzerine UEFA'ya resmi şikayette bulundu.

Kıbrıs Rum Kesimi'ne gitmek için yola çıkan PSV kadrosundan Eran Zahavi ve Jordan Teze sınırdan geçirilmedi. Sebep olarak ise iki oyuncunun da iki hafta önce koronavirüs geçirmesi oldu.

Yapılan itirazlar ve başvuruların ardından Jordan Teze kadroya maç günü alınıp Lefkoşa'ya ulaşabilirken Eran Zahavi ise kadroya dahil olamadı.

Karşılaşmayı 2-1 kazanan PSVli yetkililer UEFA'ya konuyla ilgili resmi şikayet oluşturduklarını açıkladı ve ret cevabı gelse bile koronavirüs geçirmiş kişilerin ülkeler arası seyahat etmiş emsalleri ile yeniden başvurulacağı kaydediliyor.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için