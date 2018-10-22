YUSUF YAZICI'NIN DURUMU, MORAL BOZUKLUĞU

Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı, Ünal Karaman'dan arka arkaya ikinci maçta da kesik yedi.Avrupa kulüplerinden transfer teklifleri almasının ardından sezona düşük performansla başlayan Yusuf Yazıcı, ilk 3 maçta Ünal Karaman tarafından ilk 11'de başlatılıp daha sonra oyundan alınmıştı. Bu 3 maçta 1 asist yapan Milli yıldız, bu sezon ilk 90 dakikasını Galatasaray karşısında oynadı ve o maçta da 1 asist yaptı.Ardından Göztepe'ye karşı ilk 11 çıkan Yusuf Yazıcı, 74. dakikada oyundan alındı. Kasımpaşa maçında sarı kart cezalısı olan Yusuf Yazıcı, Akhisar maçında ise son 18 dakika oyuna girdi.Yusuf Yazıcı, Akhisarspor maçının ardından BB Erzurumspor maçında da Ünal Karaman tarafından yedek bırakıldı.Trabzonspor'a para kazandırarak Avrupa'ya transfer olma hayalleri kuran Yusuf, Güneş gazetesinde yer alan habere göre başkan Ali Ağaoğlu'nun Real Sociedad'dan gelen 12 milyon euroluk teklifi kabul etmemesi üzerine hayal kırıklığı yaşadı.21 yaşındaki futbolcunun sezona beklenen başlangıcı yapamaması, "Moral bozukluğu" ile açıklanıyor. Yusuf'un menajerinin kulüple görüşmesi ve bir takım taleplerde bulunması ise farklı yorumların yapılmasına neden oluyor.