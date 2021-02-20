Yusuf Günay: "Rakiplerin parasına rağmen biz kazanacağız"

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Alanyaspor maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Yusuf Günay: 'Rakiplerin parasına rağmen biz kazanacağız'
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20 Şubat 2021 21:30
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, deplasmanda Alanyaspor'u 1-0 yendikleri karşılaşmanın sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Algı operasyonlarının olduğunu kaydeden Günay, "Şampiyonluğa inancımız tam, her türlü mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz. Yüzeysel algı operasyonları yapılıyor. Bugün doğum günüm, bunu kendime bir armağan olarak düşünüyorum. Sonuna kadar mücadeleyi devam ettireceğiz, algılara boyun eğmeyeceğiz. Galatasaray camiasının büyüklüğünü, Galatasaray ile mücadelenin o kadar kolay olmadığını herkes görecek. Sonuna kadar şampiyonluğu, para gücüne rağmen inanç ve azimle biz kovalayacağız." dedi.



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