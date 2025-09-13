Yusuf Demir, Galatasaray'ın teklifini reddetti!

Galatasaray'da Yusuf Demir konusu netlik kazandı.



2022 yazında Rapid Wien'den 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen 22 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı takımda beklentilerin uzağında kaldı.



2023-2024 sezonunu kiralık olarak Basel'de geçiren Demir, geçtiğimiz sezon ve bu sezon Galatasaray kadrosunda yer aldı. Ancak yönetim, yüksek maliyeti nedeniyle oyuncu ile sözleşme indirimi konusunda görüşme yaptı.

Sabah'ın haberine göre yıllık 950 bin euro kazanan Yusuf Demir, bu teklifi reddetti.Sarı-kırmızılı ekip ayrıca oyuncuyu kiralayacak bir takım da bulamadı.Sezon sonunda serbest kalacak olan Yusuf Demir, Türkiye'de yabancı statüsünde sayılıyor. Galatasaray formasıyla 23 resmi maçta süre alan genç oyuncu, 2 gol ve 2 asistlik katkı yaptı.