Yunus Mallı, Hatayspor ve Galatasaray'a karşı yok

Trabzonspor'un Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta sakatlanan Yunus Mallı bir süre sahalardan uzak kalacak

Haber; Sporx.com
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Yunus Mallı, Hatayspor ve Galatasaray'a karşı yok
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13 Nisan 2021 13:29
Yunus Mallı
Yunus Mallı
Trabzonspor
Trabzonspor'un Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta sakatlanan Yunus Mallı'dan kötü haber geldi.

A Spor'un haberine göre; Yunus Mallı 7-10 gün arası sahalardan uzak kalacak

Bordo mavililerin cumartesi günü Hatayspor maçında oynayamayacak olan Yunus'un, 21 Nisan Çarşamba günü Galatasaray karşısında da sahada olması beklenmiyor



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