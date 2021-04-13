Yunus Mallı, Hatayspor ve Galatasaray'a karşı yok

Trabzonspor'un Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta sakatlanan Yunus Mallı'dan kötü haber geldi.
A Spor'un haberine göre; Yunus Mallı 7-10 gün arası sahalardan uzak kalacak
Bordo mavililerin cumartesi günü Hatayspor maçında oynayamayacak olan Yunus'un, 21 Nisan Çarşamba günü Galatasaray karşısında da sahada olması beklenmiyor
A Spor'un haberine göre; Yunus Mallı 7-10 gün arası sahalardan uzak kalacak
Bordo mavililerin cumartesi günü Hatayspor maçında oynayamayacak olan Yunus'un, 21 Nisan Çarşamba günü Galatasaray karşısında da sahada olması beklenmiyor