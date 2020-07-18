Yukatel Denizlispor, Alanya'ya gitti

Süper Lig'in 33. haftasında 19 Temmuz günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'la karşılaşacak Yukatel Denizlispor, karşılaşma için Antalya'nın Alanya ilçesine gitti.



Denizlispor Kulübünden yapılan açıklamada, kara yoluyla Alanya'ya hareket eden yeşil-siyahlı ekibin, son çalışmasını Alanya'da yapacağı belirtildi.



Yukatel Denizlispor'da teknik heyet, futbolcu ve kulüp çalışanlarına dün yapılan Kovid-19 testlerinin negatif çıktığı kaydedildi.



Ogenyi Onazi dışında eksik oyuncunun bulunmadığı yeşil-siyahlı ekipte kadroda yer alan isimler şöyle:



Hüseyin Altıntaş, Ali Eren Yalçın, Zeki Yavru, Tiago Lopes, Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz, Muhammed Özkal, Zakarya Bergdich, Alihan Kalkan, Özgür Çek, Isaac Sackey, Kibong Mbamba, Radoslaw Murawski, Ismail Aissati, Asım Aksungur, Olcay Şahan, Recep Niyaz, Sedat Şahintürk, Hadi Sacko, Oscar Estupinan, Hugo Rodallega.



