Young: "Spurs, benim için ideal yer değil"

San Antonio Spurs forveti Thaddeus Young, Spurs ekibinin kendisi için "ideal yer olmadığını" söyledi.



NBA kariyerinde maç başına yaklaşık 30 dakika sahada kalmış olan Young, bu sezon aldığı dakikaların yarıya inmesi sonrası memnuniyetsizliğini dile getirdi:



"Şu anda burası benim için ideal değil. Kariyerimde asla bir maçta 4 ve 6 dakikayla yetinmek zorunda kaldığım bir durumda olmadım."



Young, Spurs'ün yeniden yapılandığını anladığını, ancak yine de kazanan bir takıma katkıda bulunabileceğine inandığını da sözlerine ekledi:



"Belirli bir süre alabilirsem, son yıllarda olduğum gibi istikrarlı olabilirim. Bu sezon şimdiye dek, geçmişte oynadığım kadar oynamasam da, bana verilen zamanla üretken olmuştum. Maç başına belirli bir süre oynayabilirsem, o zaman yıllardır olduğu gibi ve daha uzun yıllar boyunca istikrarlı olmaya devam edebileceğimi düşünüyorum."



Young bu sezon maç başına 15.5 dakikada 6.9 sayı, 3.7 ribaund ve 2.6 asist ortalamalarıyla oynuyor.



