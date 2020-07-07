Younes Belhanda için transfer isyanı

Galatasaray'da sezon sonunda ayrılması beklenen Younes Belhanda'nın adı birçok Suudi Arabistan takımıyla anılıyordu. Maicon'un da formasını giydiği Al Nasr'ın golcüsü Abderazak Hamdallah konu hakkında açıklamalar yaptı



Younes Belhanda transferinde araya girdiği iddia edilen ve yönetime "Onu almayın" dediği şekilde haberler çıkan Hamdallah bunun gerçeği yansıtmadığını söyledi.



Hamdallah, "Ben böyle bir şey söylemedim, Allah'tan korkun. Belhanda için görüşmelere ben katılmıyorum, kulübün yönetimi var ve ben sadece bir futbolcuyum. Ben yönetici değilim, ben bir oyuncuyum" sözlerini kullandı.



Afrika Uluslar Kupası'nda Hamdallah ile Belhanda arasında gerilim olduğu ve ikilinin aralarının da bozuk olduğu iddia edilmişti



