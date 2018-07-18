Yogi Ferrell, Dallas'la anlaşmasından geri çekildi!

Dallas Mavericks Yogi Ferrell ile iki yıllığı 5.3 milyon dolara anlaşmıştı, fakat Ferrell'ın serbest oyuncular arasına tekrar girmek için anlaşmasını değiştirdiği açıklandı.
Menajeri Cervando Tejeda, "Rahatsız hissettik ve seçeneklerimizi değerlendireceğiz" şeklinde konuştu.
Tejeda, Ferrell'in anlaşma hakkındaki kararını, anlaşmanın online raporunu okuduktan sonra verdiğini belirtti.
2017'de 10 günlük kontrat imzaladıktan sonra takımda kalmaya hak kazanmış olan Ferrell, önceki sezon maç başına 10.2 sayı, 3.0 asist ve 2.5 ribaund ortalamaları yakalamıştı.