X

Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda millilerden madalya!

Milli sporcular, Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda birer gümüş ve bronz madalya kazandılar

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda millilerden madalya!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Kasım 2022 23:14
Milli sporcular, Malta'da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününde birer gümüş ve bronz madalya elde etti.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonun ilk gününde kadınlar kategorisinde 5 sıklette müsabakalar yapıldı.

Müsabakalar sonucunda 29 kiloda tatamiye çıkan Nazlı Efe gümüş, 44 kiloda mücadele eden Zeynep Tekin ise bronz madalya kazandı.

Avrupa Tekvando Birliği (ETU) tarafından düzenlenen şampiyonada Türkiye'yi 9'u kadın toplam 24 sporcu temsil ediyor.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ