Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda millilerden madalya!

Milli sporcular, Malta'da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününde birer gümüş ve bronz madalya elde etti.



Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonun ilk gününde kadınlar kategorisinde 5 sıklette müsabakalar yapıldı.



Müsabakalar sonucunda 29 kiloda tatamiye çıkan Nazlı Efe gümüş, 44 kiloda mücadele eden Zeynep Tekin ise bronz madalya kazandı.



Avrupa Tekvando Birliği (ETU) tarafından düzenlenen şampiyonada Türkiye'yi 9'u kadın toplam 24 sporcu temsil ediyor.





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