Yiğit Yalçın Çıtak, 21 Yaş Altı Laser Standard Dünya Şampiyonası'nda 5. oldu

Milli sporcu Yiğit Yalçın Çıtak, Polonya'nın Gdynia şehrinde düzenlenen 21 Yaş Altı Laser Standard Dünya Şampiyonası'nda beşinci oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Yiğit Yalçın Çıtak, 21 Yaş Altı Laser Standard Dünya Şampiyonası'nda 5. oldu
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28 Ağustos 2021 15:08
Milli sporcu Yiğit Yalçın Çıtak, Polonya'nın Gdynia şehrinde düzenlenen 21 Yaş Altı Laser Standard Dünya Şampiyonası'nda beşinci sırayı aldı.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Yiğit Yalçın Çıtak, 37 ülkeden 143 yelkencinin mücadele ettiği şampiyonanın erkekler kategorisini beşinci sırada tamamladı.

Organizasyonun kadınlar kategorisinde yarışan Deniz Dönertaş ise 26. sırada yer aldı.


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