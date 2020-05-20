Yeni Malatyaspor'da antrenmanlar devam ediyor

Süper Lig takımlarından BtcTurk Yeni Malatyaspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.Futbolcular, pas ve kondisyon çalışması yaparak antrenmanı tamamladı.İdmanı kulüp başkanı Adil Gevrek de takip etti.