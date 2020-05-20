Yeni Malatyaspor'da antrenmanlar devam ediyor

Süper Lig takımlarından BtcTurk Yeni Malatyaspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.

Haber; AA
Yeni Malatyaspor'da antrenmanlar devam ediyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Mayıs 2020 21:28
Süper Lig takımlarından BtcTurk Yeni Malatyaspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcular, pas ve kondisyon çalışması yaparak antrenmanı tamamladı.

İdmanı kulüp başkanı Adil Gevrek de takip etti.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için