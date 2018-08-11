Yeni Malatyaspor, İzmir'de galibiyet peşinde

Yeni Malatyaspor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, Göztepe'yi yenerek, Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona galibiyetle başlamak istediklerini söyledi.



Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezonun tüm takımlara hayırlı olmasını dileyerek, sakatsız, kazasız bir yıl geçirmeyi temenni etti.



Malatya ekibinin lige hazır olduğunu ve yarın deplasmanda Göztepe ile oynayacakları maçta yeni sezona "merhaba" diyeceklerini hatırlatan Gündüz, "İnşallah yarın 3 puanla döneriz. En kötü zorlu deplasmandan puan almak istiyoruz. Tüm takımlar sezona hazır. İlk haftalarda ne kadar çok puan kazanırsak o kadar iyi. Her zaman dile getiriyorum, ligde bizim gibi takımlar ilk 5 yılında kalıcı olurlarsa o kadar başarılı olurlar. Biz de adımlarımızı buna göre atıyoruz." diye konuştu.



Gündüz, iyi bir kadro kurduklarına inandıklarını belirterek yeni transferlerin en kısa sürede hazır olacağını ve takıma katkı sağlayacaklarına inandıklarını ifade etti.



