Yeni Malatyaspor'da transfer operasyonu!

Kâbus gibi bir ilk yarı geçirdikten sonra takımı güçlendirmek için düğmeye basan Yeni Malatyaspor'da gündem yapılacak olan takviyeler. Transfer tahtasını açabilmek adına en az 40 milyon TL ödeme yapması gereken ve bunun için de kaynak arayışı içerisinde olan Yeni Malatyaspor, diğer taraftan da hedefindeki isimlerle el sıkışmaya devam ediyor.



Teknik direktör Marius Sumudica'nın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Doğu temsilcisi, eski oyuncularına yöneldi. Thievy Bifouma'yla kurulan temasların olumlu sonuçlandığı öğrenildi. Tahta açıldığı anda imzayı atacak olan kanat oyuncusu takımın ikinci yarı hazırlıklarına da katılacak. Malatya ayrıca Sivasspor 'un Başakşehir'den kiraladığı, ancak yeterince şans vermediği Azubuike'yle de söz kesti. Başarılı orta saha oyuncusu Eyüpspor'un da radarındaydı



Aytaç Kara'da rakip çok



Yeni Malatyaspor'un bir süredir gündeminde olan Aytaç Kara transferinin ise zora girdiği ifade ediliyor. Galatasaray 'dan ayrılmasına kesin gözle bakılan deneyimli oyuncu için birçok Anadolu takımı devrede. Ekonomik olarak transferin şimdilik Malatya'nın bütçesini aştığı bildirildi.





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